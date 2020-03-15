2020/03/15 | 18:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفايروس يلغي إحتفالات عيد النوروز البارزاني: دخلنا مرحلة جديدة في مواجهة كورونا تستلزم حظر التجوال أربيل – فريد حسن ألمح رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني السبت الى امكانية فرض حظر للتجوال في مدن الإقليم لمكافحة انتشار فيروس كورونا بعد ان دخل الاقليم مرحلة جديدة في مواجهته.وقال مسرور البارزاني في كلمة تلقت (الزمان) نصها […]

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