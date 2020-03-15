2020/03/15 | 18:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرون غاضبون يطالبون بغلق مطار النجف للخلاص من حاملي وباء كورونا النجف – سعدون الجابري انطلقت أعداد غفيرة من المتظاهرين النجفيين مساء السبت متوجهين إلى مطار النجف الدولي ، وفي بوابة المطار الرئيسة اعتصم هؤلاء المحتجين مطالبين الحكومتين المركزية والمحلية باتخاذ قرار شجاع وسريع بغلق منفذ المطار بوجه الرحلات القادمة من جميع المطارات الإيرانية.وقال […]

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