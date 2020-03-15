2020/03/15 | 18:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العطا يدعو إلى صرف رواتب المعيّنين على التربية توجيه المدارس خارج العراق بإعتماد التعليم الألكتروني بغداد – قصي منذر اربيل - صلاح حسن بابان وجهت وزارة التربية ادارات المدارس العراقية خارج البلاد باعتماد برنامج التعليم عن بعد التعليم الالكتروني لكل مادة من مواد الدراسة الابتدائية والثانوية.واوضحت الوزارة في بيان امس ان (الهدف من هذا التوجيه […]

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