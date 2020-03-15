إصابة سابعة بكورونا في الأردن لسيدة عراقية

2020/03/15 | 18:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ذكرت فضائية العربية مساء الأحد وجود حالة سابعة مصابة بكورونا في الأردن.وقال مراسل الفضائية عماد العضايلة إن الإصابة تعود لسيدة عراقية، مشيراً إلى أن السيدة تخضع للعلاج في المستشفى.

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