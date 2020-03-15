هذا ما يفعله متسولو بغداد للهروب من واقعهم | تقرير

2020/03/15 | 18:33 - المصدر: قناة التغيير

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المتسولون واصحاب مهن التقاطعات على الرغم من ازعاجهم المتكرر للمارة الا انهم يعيشون واقعاً مريراً جداً اجبرهم على التسول وسط غياب تام لدور مؤسسات الرعاية الاجتماعية.تقرير: محمد فراس#العراق #بغداد

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