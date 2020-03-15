محافظ كربلاء : قرار حظر التجوال لا يشمل مركبات الحمل

2020/03/15 | 18:33 - المصدر: قناة التغيير

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أصدر محافظ كربلاء نصيف الخطابي توضيحا بشأن قرار فرض حظر التجوال في المحافظة.

وأكد الخطابي في تصريح أن حظر التجوال في كربلاء لثلاثة أيام لا يشمل مركبات الحمل، مشيرا الى أن حركة الشاحنات المحملة بالبضائع مستمرة من والى المحافظة ولن يتم ايقافها.

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