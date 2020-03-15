البنك المركزي العراقي يعلن تبرعه بـ30 مليار دينار لمواجهة فيروس كورونا

2020/03/15 | 18:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البنك المركزي تبرعه بثلاثين مليار دينار لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وقال محافظ البنك علي العلاق ان البنك تبرع بثلاثين مليار دينار لدعم جهود الدولة لمواجهة وباء فيروس كورونا، مضيفا ان المبلغ سيودع في الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض، داعيا المصارف والقطاع الخاص للمساهمة في الحملة.

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