وزير الداخلية يصدر توجيهاً بشأن معاملات نقل ذوي الشهداء داخل وخارج الوزارة

2020/03/15 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اصدر وزير الداخلية، ياسين الياسري، الاحد، توجيهاً بشأن معاملات نقل ذوي الشهداء داخل وخارج الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الياسري وجه اليوم الاحد بالإسراع في إنجاز عاملات نقل ذوي الشهداء داخل وخارج الوزارة حسب طلبهم".

واضاف الياسري بحسب البيان أن "الشهداء لهم الفضل علينا جميعاً كونهم قدموا اغلى ما يملكون من أجل ان نحيا بعز وكرامة".

وتابع أنه "يتوجب علينا النظر بعين الرعاية والاهتمام لذوي الشهداء وابداء ما يمكن من مساعدة لهم لا سميا وان القانون الزمنا بذلك"، مضيفا :"اكراماً لتضحياتهم وجهنا بعدم وضع العراقيل أمام إنجاز معاملاتهم وخصوصاً فيما يتعلق بالنقل داخل تشكيلات الوزارة كافة".

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