عمليات بغداد توضح حقيقة صدور قرار بإغلاق مداخل العاصمة

2020/03/15 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اوضحت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد 15 اذار 2020، حقيقة صدور قرار باغلاق مداخل العاصمة.

وقالت القيادة في بيان انه "لا صحة لصدور قرار باغلاق مداخل العاصمة".

وكان مراسل (بغداد اليوم) بمحافظة واسط، قد افاد اليوم الاحد (15 آذار 2020)، بإغلاق سيطرة اللج، منفذ الدخول من واسط الى العاصمة بغداد تنفيذاً للقرار القاضي بمنع التنقل بين المحافظات، كإجراء وقائي ضد فايروس كورونا.

وقال مراسلنا، إن القوات الأمنية منعت المواطنين من دخول العاصمة بغداد، بما فيهم الزوار والسيارات، امتثالاً وتنفيذاً لقرار خلية الازمة الذي يقضي بعدم التنقل بين المحافظات.

وأشار إلى أن الدخول للعاصمة بغداد هو فقط للعسكريين الملتحقين بواجبهم ودوامهم، لافتاً الى حدوث مشادات كلامية بين القوات الأمنية والوافدين الزوار للعاصمة بغداد، بسبب تطبيق القرار.

بغداد اليوم - بغداد

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وقال المصدر لـ ( بغداد اليوم ) ان " المتوفى قدم من محافظة جنوبية مع ( المشاية ) لزيارة الامام موسى الك

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وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الطائرة التي منعت من الهبوط بمطار بغداد الدولي كانت قادمة من

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، الأحد (15 آذار 2020) عدد حالات الاصابة المؤكدة بفايروس كورونا وحالات الشفاء التام، في رقعة الدائرة الجغرافية.

وقال الساعدي، في بيان: "لشفافية العمل وايضاح الموقف الوبائ

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