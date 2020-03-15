وزير الداخلية يصدر توجيهاً بشأن معاملات نقل ذوي الشهداء داخل وخارج الوزارة

2020/03/15 | 18:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اصدر وزير الداخلية، ياسين الياسري، الاحد، توجيهاً بشأن معاملات نقل ذوي الشهداء داخل وخارج الوزارة.وقالت الوزارة في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “الياسري وجه اليوم الاحد بالإسراع في إنجاز عاملات نقل ذوي الشهداء داخل وخارج الوزارة حسب طلبهم”.واضاف الياسري بحسب البيان أن “الشهداء لهم الفضل علينا جميعاً كونهم قدموا اغلى […]

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