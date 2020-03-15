2020/03/15 | 18:38 - المصدر: بغداد اليوم

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محافظ أربيل يعلن البدء ببناء مستشفى خاص بمرضى ’’كورونا’’

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