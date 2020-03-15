بالفيديو.. انفجار عبوة ناسفة قرب دائرة استخبارات كركوك

2020/03/15 | 18:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مراسل شفق نيوز بانفجار عبوة ناسفة يوم الأحد على مقربة من دائرة الاستخبارات العامة في مدينة كركوك.

وذكر مراسل شفق نيوز أن العبوة الناسفة كانت مثبتة بسيارة أحد منتسبي الاستخبارات العامة وانفجرت في حي القادسية على مقربة من دائرة الاستخبارات.

وأكد المراسل عدم وقوع خسائر بشرية جراء الانفجار، والاقتصار على خسائر مادية.

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