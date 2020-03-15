سائرون يعلن وجود توافق بنسبة 80 % على أسم السهيل

2020/03/15 | 18:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) ….كشف النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي، الأحد، عن وجود توافق بنسبة 80 % على أسم نعيم السهيل لترشيحه لرئاسة الوزراء.وقال العقابي في تصريح صحفي إن “هنالك توافقاً بنسبة ٨٠ بالمئة على اسم نعيم السهيل كمرشح لرئاسة الوزراء، بانتظار استكمال الحوارات خلال هذه الساعات للوصول الى توافق شامل حول الاسم”.وأضاف أن […]

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