سلطة الطيران ينشر توضيحاً “بشأن الجسم الغريب” في احدى الطائرات القادمة من إيران

2020/03/15 | 18:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاحد، توضيحاً بشأن وجود “جسم غريب” في إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية القادمة من إيران، مشيرة الى انها “أتخذت الاجراءات اللازمة”.وقال بيان اطلعت عليه “يس عراق”، “بغية إيضاح الحقائق للرأي العام وتوخيا للمصداقية التي اعتدنا على اعتمادها في عملنا، تود سلطة الطيران المدني العراقي (عمليات […]

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