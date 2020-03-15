المصرف العراقي للتجارة يعلن عن تبرعه خمسة ملايين دولار لدعم جهود وزارة الصحة

2020/03/15 | 18:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المتسقلة) …اعلن المصرف العراقي للتجارة، الاحد، عن تبرعه بخمسة ملايين دولار لدعم جهود وزارة الصحة.وقال المصرف في بيان له تلقته ( المستفلة) انه “انطلاقاً من شعوره بالمسؤولية المجتمعية، قرر المصرف العراقي للتجارة التبرع بمبلغ خمسة ملايين دولار”.واضاف المصرف ان “ذلك ياتي لدعم جهود وزارة الصحة في مكافحة فيروس كورونا المستجد”.ويعتبر المصرف […]

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