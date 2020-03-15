بالوثيقة.. نائبة تطالب بإلغاء اجور التعليم الموازي لهذه السنة

2020/03/15 | 18:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالبت النائبة عن محافظة الديوانية، هدى سجاد، اليوم الاحد، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإلغاء اجور التعليم الموازي وذلك بسبب الظروف التي يعيشها العراق، وعدم مقدرة الطلبة على الدوام بسبب فيروس كورونا.

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