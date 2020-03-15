2020/03/15 | 18:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت خلية الازمة في محافظة بابل، اليوم الاحد، حظر دخول الوافدين اليها من بقية المحافظات ابتداء من اليوم وحتى اشعار اخر وذلك ضمن الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. بابل تحظر دخول الوافدين اليها حتى اشعار اخر) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. بابل تحظر دخول الوافدين اليها حتى اشعار اخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).