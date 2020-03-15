لجنة التربية النيابية تطالب الوزارة بتحويل المناهج الى اسئلة وحلول

2020/03/15 | 18:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد طالبت لجنة التربية النيابية، اليوم الاحد، وزارة التربية بتحويل المناهج الدراسية الى اسئلة وطرح حلها على المنصات الالكترونية في ظل تفشي فيروس كورونا.وذكرت اللجنة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه”بالنظر للأوضاع التي يمر بها البلد نتيجة الاضطرابات التي حدثت وتمخض عنها انقطاع التلاميذ والطلبة عن الدوام الدراسي وكذلك وجود إصابات […]

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