وزير الداخلية يوجه بانجاز معاملات نقل ذوي الشهداء

2020/03/15 | 18:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، اليوم الأحد، بالإسراع في إنجاز معاملات نقل ذوي الشهداء داخل وخارج الوزارة.

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