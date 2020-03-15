ديالى: القبض على 180 مطلوبا وتفكيك 21 شبكة جرائم خلال الشهرين الماضيين

2020/03/15 | 18:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن قائد شرطة ديالى، اللواء حامد خليل الشمري، اليوم الاحد، ان قسم مكافحة اجرام ديالى القى القبض على (180) مطلوب صادرة بحقهم اوامر قضائية وتفكيك (21) شبكة مختصة بالخطف والقتل والسرقة خلال الشهرين الماضيين في مناطق متفرقة في المحافظة.

واكد الشمري في بيان تلقته "الغد برس"، ان "قيادة شرطة ديال وبالتعاون مع قيادة عمليات ديالى والوكالات الامنية ووكالة الاستخبارات والادارة المحلية في المحافظة تواصل جهودها لتعقب ومطاردة الخلايا الارهابية والشبكات الاجرامية وعصابة الجريمة المنظمة وتفكيكها وتقديم افرادها الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

وبين مدير قسم مكافحة الاجرام العميد هيثم حكمت جاسم، ان "اي جريمة ترتكب داخل المحافظة مهما كان نوع الجريمة يتم تشكيل فريق امني مختص على مستوى عالي من الخبرة يتم من خلالها يتم الكشف عن الجريمة بوقت قياسي بعد حدوث الجريمة ومنها تحرير المخطوفين وكشف جرائم القتل الغامضة والسرقة".

وأضاف الشمري ان "معركتنا مع الارهاب وشبكات الجريمة هي معركة امنية استخبارية ونطالب من اهالنا في المحافظة التعاون مع ابنائهم في القوات الامنية وايصال المعلومات لهم من اجل الخلاص من الارهابين والمجرمين ليعم الامن والسلام والاستقرار" .





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