2020/03/15 | 18:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية تؤكد استمرارها بتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين : حملة تبرعات مصرفيـة لدعم خلية الازمة ضد كورونـا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 18:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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