توافق اللجنة السباعية على اختيار المكلف برئاسة الوزراء

2020/03/15 | 18:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر نيابية عراقية انّ اللجنة السباعية للقوى السياسية الشيعية توافقت على اختيار مرشح خلفا لرئيس حكومة تصريف الاعمال ،المستقيل عادل عبد المهدي و...

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