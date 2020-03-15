2020/03/15 | 18:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوات لتعطيل الدوام الرسمي لمدة 14 يوما في عموم العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 18:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوات لتعطيل الدوام الرسمي لمدة 14 يوما في عموم العراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوات لتعطيل الدوام الرسمي لمدة 14 يوما في عموم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).