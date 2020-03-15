انطلاق المرحلة الثانية من حملة “وعي” في مديرية مقاتلة الدروع لمواجهة كورونا

2020/03/15 | 18:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت المرحلة الثانية من حملة وعي، الاحد، في مديرية مقاتلة الدروع للحشد الشعبي للوقاية والتثقيف ضد فايروس كرورنا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى انه “بإشراف قسم الطبابة ومشاركة قسم الامن والانضباط وقسم العلاقات والاعلام انطلقت المرحلة الثانية من حملة وعي في مقر مديرية مقاتلة الدروع للوقاية والتثقيف ضد فايروس كورونا “, لافتا

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