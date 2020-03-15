2020/03/15 | 18:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) …قررت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، اليوم الأحد، تمديد قرار حظر التجوال في مدينتي أربيل والسليمانية لثلاثة أيام إضافية، فيما امهلت الاهالي اليوم وغدا للعودة للاقليم او غلق المنافذ الحدودية.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم “تمديد فترة حظر التجوال داخل مدينتي أربيل والسليمانية لمدة 72 ساعة بدءاً من الساعة […]

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