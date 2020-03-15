الحشد الشعبي يعفر تلعفر

2020/03/15 | 18:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ اللواء 53 بالحشد الشعبي بالتعاون مع طبابة الحشد الشعبي ودائرة صحة تلعفر، الأحد، عملية تعفير وتطهير واسعة في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن اللواء 53 بالحشد الشعبي وطبابة الحشد الشعبي ودائرة صحة تلعفر اطلقوا، اليوم، حملة تعفير وتطهير واسعة في قضاء تلعفر ضمن إجراءات الوقاية من

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