خلال يوم واحد .. الحشد الشعبي يعفر 8 دوائر حكومية وحيا سكنيا كبيرا في النجف

2020/03/15 | 18:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت طبابة اللواء الثاني في الحشد الشعبي، الأحد، من تعفير ثماني دوائر حكومية وحي سكني كبير في محافظة النجف الأشرف ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى، إن طبابة اللواء الثاني بالحشد الشعبي استأنفت، اليوم، تعفير وتعقيم عدد من مناطق وأحياء مركز محافظة النجف الاشرف،بالإضافة لعدد من دوائر

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