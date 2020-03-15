الأردن يسجل حالة سابعة مصابة بكورونا لسيدة عراقية

2020/03/15 | 18:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة إعلنت الحكومة، مساء الاحد، عن تسجيل إصابة سابعة بفيروس كورونا لسيدة عراقية تتواجد في الأردن.وكان الحكومة قد أعلنت صباح الأحد، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، قال وزير الصحة سعد جابر إنها لأردنيين اثنين و 4 سائحين فرنسيين.ودعا وزير الصحة سعد جابر خلال إيجاز صحفي، قدمه برفقة وزير الإعلام […]

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