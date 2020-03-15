2020/03/15 | 18:59 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملك عبد الله الثاني يخضع لفحص كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 18:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملك عبد الله الثاني يخضع لفحص كورونا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملك عبد الله الثاني يخضع لفحص كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).