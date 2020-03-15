ابرز ما تقرر في اجتماع خلية الازمة برئاسة محافظ بغداد

2020/03/15 | 19:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🔴 تعطيل الدوام الرسمي في دوائر محافظة بغداد ما عدا دوائر الصحة والدوائر الامنية والخدمية 🔴 رفع توصيات الى رئاسة الوزراء من أجل شمول العطلة كل الدوائر في بغداد ومنح […]

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