عمليات بغداد : منع التنقل بين المحافظات ابتداء من اليوم ولغاية ٢٥ اذار

2020/03/15 | 19:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أكدت قيادة عمليات بغداد، الاحد، التزامها بتوصيات الامر الديواني القاضي بمنع التنقل بين المحافظات ابتداء من اليوم ولغاية ٢٥ اذار المقبل باستثناء الحالات الطارئة والتبادل التجاري.وقالت القيادة في بيان لها تلقته ( المستقلة) إنها “ملزمة بتطبيق المادة ٢ من توصيات لجنة الأمر الديواني بمنع التنقل بين المحافظات ابتداء من يوم الاحد المصادف ١٥ […]

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