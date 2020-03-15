على وقع كورونا… الليرة تتهاوى وتقترب من 1100 للدولار

2020/03/15 | 19:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع سعر صرف الليرة السورية بشكل ملحوظ، اليوم الأحد، وذلك في ظل اتخاذ السلطات السورية إجراءات وقرارات لمواجهة فيروس كورونا، إذ اقترب سعر الصرف من 1100 ليرة للدولار الأميركي الواحد.

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