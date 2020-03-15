بعدسة “يس عراق”:موصليون يتزاحمون على الاسواق بسبب إجراءات كورونا

2020/03/15 | 19:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى – يس عراق:

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