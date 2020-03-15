صحيفة اسبانية: سيميوني مصاب بفيروس كورونا

2020/03/15 | 19:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت صحيفة سبورت الإسبانية، بتفجير مفاجأة مدوية، بعدما أكدت إصابة المدرب الأرجنتيني دييجو سيموني، بفيروس كورونا المستجد.وكان أتلتيكو مدريد قد أعلن في بيان رسمي إيقاف الأنشطة الرياضية وإغلاق مدينة التدريبات في النادي بما يتوافق مع النصائح واللوائح التي وضعتها الحكومة الإسبانية.وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد تم فحصه وأثبتت

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