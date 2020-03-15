نيجيرفان بارزاني: قصف مقرات الحشد الشعبي “أكبر خطأ ارتُكب”

2020/03/15 | 19:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ان عمليات القصف التي استهدفت الحشد الشعبي في العراق العام الماضي “خطأ” تتحمل مسؤوليته امريكا.جاء ذلك في مقابلة لبارزاني مع مجلة “فصلية طهران” في عددها الفصلي الاخير واطلعت عليخ وكالة صدى، وسئل عن “عمليات القصف السابقة لاسرائيل ضدّ قوات الحشد الشعبي”، حيث اجاب، “أكبر خطأ ارتُكب، والأمريكان هم أول

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