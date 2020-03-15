2020/03/15 | 19:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر مطلع في رئاسة الجمهورية ان اعلان حالة الطوارئ الصحية في العراق سابق لأوانه.

واكد المصدر ان وسائل إعلام تداولت خبر إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد للتصدي لوباء كورونا، ويؤكد المصدر أن هذا الخبر سابق لأوانه وحالة الطوارئ غير مقرة رغم انه مقترح قيد النقاش مع اجراءات أخرى هادفة إلى تعبئة الجهد الحكومي والشعبي وبناءً على توصيات خلية الازمة برئاسة وزير الصحة.

هذا وكانت وسائل اعلام قد أفادت بأن رئيسا الجمهورية والوزراء وجها رسالة الى رئيس البرلمان لإعلان حالة الطوارئ ثلاثين يوماً قابلة للتمديد.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر في رئاسة الجمهورية: إعلان حالة الطوارئ الصحية سابق لأوانه) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر في رئاسة الجمهورية: إعلان حالة الطوارئ الصحية سابق لأوانه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).