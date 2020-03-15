2020/03/15 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبد المهدي يترأس اجتماعاً لخلية الأزمة بحضور وزيري المالية والداخلية

يتبع ..........................

بغداد اليوم- خاص

قال عضو الجماعة الاسلامية النائب احمد حما رشيد، الاحد 15 اذار 2020، إن الكتل الكردية لا تتدخل بتحديد هوية المرشح لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة، لأنه من حصة الكتل السياسية الشيعية.

وقال رشيد في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "منصب

بغداد اليوم- بغداد

اعلن التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، اليوم الأحد (15 اذار 2020)، رفضه تشكيل اي حكومة وفق نظام المحاصصة، مؤكداً انه سوف يعمل على اسقاط الحكومة الجديدة اذا تشكلت وفق مبدأ المحاصصة.

وقال القيادي البارز في التيار، حاكم الزاملي

بغداداليوم-بغداد

رأى النائب عن تيار الحكمة أسعد المرشدي، الأحد (14 آذار، 2020) ان الخلافات الشيعية – الشيعية عميقة، ولا يوجد اي توافق واتفاق على اختيار رئيس وزراء جديد، حتى الساعة.

وقال المرشدي، لـ(بغداد اليوم)، اننا "لا نعتقد إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبد المهدي يترأس اجتماعاً لخلية الأزمة بحضور وزيري المالية والداخلية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبد المهدي يترأس اجتماعاً لخلية الأزمة بحضور وزيري المالية والداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).