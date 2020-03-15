تداعيات كورونا.. العراق على شفى إنذار والحجر يطال مليون مواطن في أوروبا

2020/03/15 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

منذ الصباح الباكر لليوم الأحد، امتثلت عدد من المحافظات الجنوبية والوسطى، لقرار خلية الأزمة الي يقضي بمنع التنقل بين المحافظات لغاية يوم الأحد المصادف 25 من الشهر الجاري، للحد من تفشي فيروس كورونا، الذي ضرب البلاد.

وأغلقت كل من العامة بغداد، البصرة، المثنى، ذي قار، الديوانية، نينوى، أبوابها بوجه الوافدين إليها، مستثنين القوات الأمنية، والموظفين في دوائر الصحة، والحالات الطارئة، بعد ان بلغ مجموع الإصابات بفيروس كورونا، في عموم البلاد، 111 حالة، ومجموع حالات الشفاء، 26 ومجموع الوفيات، 10.

بالوقت عينه أعلنت كربلاء، وصلاح الدين، وميسان، وكركوك، وبابل إجراءات وقائية، تمثلت بتعطيل الدوام وفرض حظر للتجوال في المحافظات، واغلاق المقاهي، والحدائق العامة.

وبعد تسجيل حالة جديدة في محافظة السليمانية، أولى المحافظات التي أصيبت بالفيروس، في محافظات الإقليم، أعلنت وزارة داخلية إقليم كردستان، تمديد حظر التجوال في مدينتي أربيل والسليمانية 3 أيام إضافية.

ومع اقتراب البلاد من إعلان الإنذار بسبب تداعيات كورونا، قرر البنك المركزي العراقي، توفير مبلغ 30 مليار دينار لمواجهة الفيروس، قبل ذلك، تبرع مصرفي الرشيد والرافدين بمبلغ 3 ملايين دولار لصالح وزارة الصحة العراقية لمساعدتها للهدف عينه، فيما تبرع المصرف العراقي للتجارة، لوزارة الصحة العراقية بمبلغ 5 ملايين دولار.

وبعد تداول وسائل إعلام خبراً عن إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد من أجل التصدي لوباء كورونا، أشار مصدر في رئاسة الجمهورية، إلى أن "الخبر سابق لأوانه وحالة الطوارئ غير مُقرة حتى الآن".

كورونا في إيران

في إيران، التي صارت المركز الإقليمي لتفشي فيروس "كورونا" المستجد، سُجِلَ وفاة 113 مصابا بكورونا في 24 ساعة ليرتفع عدد الوفيات إلى 724، فيما سُجِل 1209 حالات إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد إلى 13938.

كورونا في الخليج

وبعد دخول الفيروس الى البحرين، سجلت الأخيرة اليوم، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 154، إلا ان قطر تصدرت عدد الإصابات بتسجيل 337 حالة، فيما سجلت الكويت بـ104 إصابات ثم السعودية بـ1.3 إصابات فالإمارات بـ85 إصابة وأخيرا سلطنة عُمان بتسجيل 20 إصابة، وفقا لبيان مجلس الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي.

أما فيما يتعلق بعدد الحالات التي تماثلت للشفاء، فتصدرت القائمة البحرين، بتسجيل شفاء 60 مريضا، تلتها الإمارات بتسجيل شفاء 23 مريضا، ثم صم سلطنة عُمان بشفاء 9 حالات ثم الكويت بشفاء 7 حالات، وأخيرا المملكة العربية السعودية بتسجيلها شفاء ثلاث حالات.

كورونا عربيا

في سوريا، التي تخشى من أن يفتك الفيروس بمخيمات النازحين فيها، لا سيما في شمالها، ليس هناك إحصائية رسمية مؤكدة لعدد الحالات في البلاد، لكن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان، رامي عبد الرحمن، يؤكد تسجيل اكثر من 100 حالة في عدد من المناطق السورية، بينها 8 إصابات مؤكدة في مدينة الميادين، لستة إيرانيين وعراقيين اثنين.

واستجدت الأوضاع في المملكة الأردنية، حيث سجلت اليوم، لأول مرة، ست إصابات، أربع منها لسائحين قادمين الى البلاد.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة، أن عدد الإصابات بكورونا بلغ 99 حالة حتى اليوم في البلاد.

وفي الجانب الافريقي، من الوطن العربي، تداعت الأوضاع فجأة في مصر، حيث سجلت ارتفاعا ملحوظا متزايدا خلال أيام قليلة لتصل الى 110 حالة، بينهم 21 حالة تم شفاؤها في البلاد، فيما ارتفع عدد المصابين بكورونا، في الجزائر، إلى 48 حالة، وفي المغرب، اعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 28.

كورونا عالميا

في معقل الفيروس، ومركز انتشاره، سجلت الصين ارتفاعا طفيفا في أعداد المصابين وحالات الوفاة، جراء الفيروس، بعد أن نجحت السلطات الصينية، في الحد من انتشاره في البلاد.



حيث وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 80824 حتى الآن، أما عدد الوفيات فارتفع إلى 3189.

بعيداً عبر الاطلسي، سجلت الولايات المتحدة الامريكية أكثر من 1701 إصابة بفيروس كوفيد-19 (كورونا) من بينها 40 حالة وفاة، إثر ذلك أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حالة الطوارئ في كامل الولايات المتحدة.

كورونا في القارة العجوز

تصدرت إيطاليا الدول الأوربية، بعدد الإصابات والوفيات، جراء فيروس كورونا، حيث فاقت الإصابات عدد المصابين في عموم البلاد 17750 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1441.

بعد إيطاليا مباشرة، كسرت إسبانيا حاجز الـ 5700 إصابة مؤكدة بـ كورونا، 2000 إصابة منها، ووفاة أكثر من مئة خلال أكثر من 24 ساعة.

وارتفع عدد الإصابات بكورونا في هولندا إلى 1135 بعد تسجيل 176 خلال 24 ساعة، بالمقابل سجلت بلجيكا 100 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد إلى 886.

التداعي السريع للفيروس، طال بريطانيا، حيث سجلت ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا إلى 35 والمصابين إلى 1372.

وأفادت صحيفة "غارديان" البريطانية اليوم الأحد بأن عدد المواطنين الذين وضعوا قيد الحجر الصحي في أوروبا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قد تجاوز 100 مليون شخص.

وشهدت هذه الحصيلة ارتفاعا حادا إثر إعلان إسبانيا، البؤرة الثانية للفيروس في القارة العجوز بعد إيطاليا، عن فرض حظر التجول في عموم أراضي البلاد لمدة 15 يوما، في محاولة لاحتواء الأزمة.

بغداد اليوم- السليمانية

وجه محافظ السليمانية، هفال ابو بكر ، الاحد (15 آذار 2020)، رسالة الى مواطني المحافظة، داعيا اياهم الى الالتزام بالتعليمات والاجراءات لمواجهة فايروس كورونا.

وقال ابو بكر في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "نشكر اهالي و

بغداد اليوم- أربيل

اعلن محافظ أربيل، فرصت صوفي، اليوم الاحد، الشروع ببناء مستشفى خاص بمرض (كورونا)، المستجد.

وكشف صوفي، في مؤتمر الصحفي عقده داخل المحافظة وتابعته (بغداد اليوم)، عن عدة توجيهات جديدة تخص إجراءات المحافظة الوقائية من فيروس (كورون

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر بمستشفى الكاظمية التعليمي ، الاحد 15 اذار 2020، سبب حالة الوفاة المسجلة باحد المواكب اليوم.

وقال المصدر لـ ( بغداد اليوم ) ان " المتوفى قدم من محافظة جنوبية مع ( المشاية ) لزيارة الامام موسى الك

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