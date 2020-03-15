2020/03/15 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وجه محافظ السليمانية، هفال ابو بكر ، الاحد (15 آذار 2020)، رسالة الى مواطني المحافظة، داعيا ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ السليمانية يوجه رسالة تطمين لمواطنيها من 4 نقاط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- السليمانية
وجه محافظ السليمانية، هفال ابو بكر ، الاحد (15 آذار 2020)، رسالة الى مواطني المحافظة، داعيا ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ السليمانية يوجه رسالة تطمين لمواطنيها من 4 نقاط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ السليمانية يوجه رسالة تطمين لمواطنيها من 4 نقاط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).