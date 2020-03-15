محافظ السليمانية يوجه رسالة تطمين لمواطنيها من 4 نقاط


محافظ السليمانية يوجه رسالة تطمين لمواطنيها من 4 نقاط
2020/03/15 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- السليمانية

وجه محافظ السليمانية، هفال ابو بكر ، الاحد (15 آذار 2020)، رسالة الى مواطني المحافظة، داعيا ا...

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