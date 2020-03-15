2020/03/15 | 19:10 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطيران المدني تصدر بيانا حول ماتم تناقله بـ "وجود جسم غريب" في طائرة قادمة من طهران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 19:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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