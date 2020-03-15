هولندا: إغلاق جميع المدارس في البلاد لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد

2020/03/15 | 19:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الهولندية، الأحد، إغلاق جميع المدارس في البلاد، لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.وذكرت “سكاي نيوز” في خبر تابعته وكالة صدى , أن “السلطات الهولندية قررت إغلاق جميع المدارس في البلاد، لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.وكانت هيئة الصحة العامة الهولندية، قد أعلنت أن البلاد سجلت 155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أول

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