محافظة عراقية أخرى تغلق حدودها وتعطل دوائر حكومية

2020/03/15 | 19:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت خلية الأزمة في محافظة المثنى، يوم الأحد، غلق حدودها مع بقية محافظات البلاد فضلاً عن المساجد والحسينيات وأماكن التجمع الأخرى، وتعطيل الدوام في بعض دوائر الدولة.

وقالت الخلية في بيان ورد لشفق نيوز، إنها قررت غلق حدود المحافظة مع المحافظات الأخرى اعتباراً من اليوم وحتى الأربعاء المقبل، مع السماح بدخول المواد الطبية والغذائية والمواد الانشائية والتجارية.

وأشارت الى الاستمرار بتوجيه دوائر الدولة بالدوام بنسبة 50٪ من الموظفين والعامين مع التناوب فيما بينهم، باستثناء الأجهزة الأمنية والصحية والأمنية والدوائر الخدمية، والتشديد على الموظفين بارتداء الكمامات والقفازات الطبية والالتزام بتعقيم الدوائر وتنظيفها.

وأضافت أن من بين القرارات "غلق الجوامع والحسينيات ومنع إقامة مجالس العزاء فيها، والتأكيد على القرار السابق بغلق المزارات الدينية في المحافظة ومنع التجمعات والزيارات"، مشيرة الى "التأكيد على الحجر المنزلي لكل مواطن عاد من خارج العراق حتى ظهور نتائج فحصه".

وأوضح البيان أن "القرارات تضمنت أيضا تعطيل الدوام في دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتقاعد ودوائر كتاب العدول واللجان الطبية ومعمل المرور في المحافظة اعتبار من يوم غد الاثنين وحتى نهاية الاسبوع الجاري لمنع التجمعات فيها".

وارتفع اليوم الأحد، عدد المصابين في اقليم كوردستان الى 29 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد بينها حالة وفاة وأخرى تعاف، بينما بلغت الإصابات المؤكدة في عموم العراق 112 بينها 10 وفيات، و24 حالة تعافٍ.

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