الحكمة تؤكد حسم ملف اختيار مرشح رئاسة الحكومة

2020/03/15 | 19:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت كتلة الحكمة النيابية، اتفاق الكتل السياسية، على مرشح رئاسة الحكومة المقبلة.

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