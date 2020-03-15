الحكومة تغري أصحاب منشآت حلب الاقتصادية… فهل من مجيب؟

2020/03/15 | 19:19 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغرت الحكومة السورية، أصحاب المنشآت الاقتصادية المتضررة في “حلب”، بقروض ذات فوائد “مدعومة”، كي يقومون بترميم منشآتهم.وحددت وزارة #الاقتصاد في الحكومة السورية، شروط الاستفادة من دعم أسعار الفائدة على

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