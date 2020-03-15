2020/03/15 | 19:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بغداد تؤكد التزامها بتطبيق المادة الثانية من توصيات لجنة الأمر الديواني بشان منع التنقل بين المحافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 19:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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