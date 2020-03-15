بالوثيقة..تعرف على المقترح الجديد لإنهاء العام الدراسي “الحل الافضل للطلبة”

2020/03/15 | 19:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اقترح عضو في مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد، حلولاً جديدة في خضم إجراءات الحكومة تعليق الدراسة في عموم جامعات ومدارس البلاد، للحد من انتشار وباء كورونا في البلاد.وقالت وثيقة أطلعت عليها “يس عراق”، تعود لرئيس لجنة التربية في البرلمان قصي الياسري، انه “نظراً للاوضاع التي تمر بها البلاد نتيجة الاضطرابات والتي […]

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