شرطة ديالى تعلن حصيلة عملياتها خلال الشهرين الماضيين

2020/03/15 | 19:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت قيادة شرطة ديالى، مساء اليوم الاحد، عن حصيلة العمليات التي نفذتها خلال الشهرين الماضيين في مناطق متفرقة من المحافظة.وقال قائد الشرطة اللواء حامد خليل الشمري، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "قسم مكافحة اجرام ديالى عن القاء القبض على 180 مطلوبا صادرة بحقهم اوامر قضائية، وفكك 21 شبكة مختصة بالخطف والقتل والسرقة خلال الشهرين الماضيين في مناطق متفرقة في المحافظة".وأضاف ان "قيادة شرطة ديالى وبالتعاون مع قيادة عمليات ديالى والوكالات الامنية ووكالة الاستخبارات والادارة المحلية في المحافظة تواصل جهودها لتعقب ومطاردة الخلايا الارهابية والشبكات الاجرامية وعصابة الجريمة المنظمة وتفكيكها وتقديم افرادها الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".وتابع الشمري بأن "اي جريمة ترتكب داخل المحافظة مهما كان نوع الجريمة يتم تشكيل فريق امني مختص على مستوى عالي من الخبرة يتم من خلالها يتم الكشف عن الجريمة بوقت قياسي بعد حدوث الجريمة ومنها تحرير المخطوفين وكشف جرائم القتل الغامضة والسرقة".وأكد ان "معركتنا مع الارهاب وشبكات الجريمة هي معركة امنية استخبارية ونطالب من اهالنا في المحافظة التعاون مع ابنائهم في القوات الامنية وايصال المعلومات لهم من اجل الخلاص من الارهابين والمجرمين ليعم الامن والسلام والاستقرار".

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