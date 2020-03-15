السفارة الالمانية تغلق قسم التأشيرات حتى اشعار اخر

2020/03/15 | 19:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت السفارة الالمانية في بغداد، اليوم الاحد، عن اغلاق قسم التأشيرات ابتداء من اليوم وحتى اشعار اخر وذلك ضمن الاجراءات التي تتخذها للوقاية من فيروس كورونا.وذكرت السفارة على صفحتها في موقع "فيسبوك" وتابعتها "كلكامش برس" انه "تماشيا مع اجراءات الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا، سيتم إغلاق قسم التأشيرات بالسفارة الألمانية ببغداد ابتداءا من اليوم وحتى اشعار اخر".​​​​

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