المثنى : تغلق حدودها وتعطل دوائر حكومية

2020/03/15 | 19:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) …أعلنت خلية الأزمة في محافظة المثنى، يوم الأحد، غلق حدودها مع بقية محافظات البلاد فضلاً عن المساجد والحسينيات وأماكن التجمع الأخرى، وتعطيل الدوام في بعض دوائر الدولة.وقالت الخلية في بيان لها، إنها قررت غلق حدود المحافظة مع المحافظات الأخرى اعتباراً من اليوم وحتى الأربعاء المقبل، مع السماح بدخول المواد الطبية والغذائية والمواد […]

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