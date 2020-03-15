2020/03/15 | 19:26 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد التأكد من سلامة طائرة قادمة من ايران.. وزير النقل يعلن اعادة فتح مطار بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 19:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد التأكد من سلامة طائرة قادمة من ايران.. وزير النقل يعلن اعادة فتح مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد التأكد من سلامة طائرة قادمة من ايران.. وزير النقل يعلن اعادة فتح مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).